Mit einer besonderen Aktion haben Internetuser aus Tschechien die russischen Scheinreferenden in der Ukraine auf die Schippe genommen. Was die Russen können, können wir auch, dachten sie und verkündeten ein virtuelles Referendum über den Anschluss der russischen Exklave Kaliningrad an die Tschechische Republik. Der digitale "Wahlzettel" enthielt nur zwei mögliche Antworten: "Ja" und "Selbstverständlich". Die Idee sorgte für Furore in den sozialen Medien – nicht nur in Tschechien, sondern auch im Nachbarland Polen, das im Südwesten an Tschechien und im Nordosten an das "strittige" Gebiet Kaliningrad grenzt.