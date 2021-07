Wenige Tage später ist von dem kurzen Ruhm nichts mehr zu spüren. Die Server und Webseiten der Gruppe im Darknet sind abgeschaltet. Auf den einschlägigen russischen Foren wie XSS sind die Vertreter der Hackergruppe blockiert. Zuletzt verbreitete sich in der Community in Windeseile das Gerücht, die Gruppe sei untergetaucht, weil ihnen nun russische Behörden nach Gesprächen mit den USA auf der Spur sein könnten. Bestätigen lässt sich dieses Gerücht bislang nicht. Doch allein die Tatsache, dass weite Teile der russischen Hacker-Community dies für möglich halten, zeugt von Aufregung im Milieu.

Dabei hatten sich Hacker in Russland eigentlich längst daran gewöhnt, unbehelligt irgendwo zwischen Kaliningrad und Wladiwostok operieren zu dürfen. Immer wieder wurde dem FSB und anderen Moskauer Geheimdiensten vorgeworfen, einzelne Gruppierungen für Spionage gegen Ziele in den USA, aber auch in Deutschland oder gegen Oppositionelle in Russland zu rekrutieren. Einige weltweit gesuchte Hacker wie Maksim Jakubetz, dem in den USA Spionage vorgeworfen wird, führen vor den Augen der Öffentlichkeit ein extravagantes Leben in der russischen Hauptstadt – samt teuren Autos und Luxusparties. Dieses komfortable Dasein könnte bald vorbei sein.