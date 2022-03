Russisches Gericht verbietet Facebook und Instagram

Das Verbot von Facebook und Instagram gilt als Teil der Bemühungen Moskaus, in Russland verfügbare Informationen über das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu kontrollieren. So ist es Medien in Russland zum Beispiel verboten, den Krieg gegen die Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Mehrere unabhängige Medien wie der Radiosender "Echo Moskwy" und der Online-TV-Sender Doschd wurden verboten. Äußerungen über den Krieg, die als Fake-News eingestuft werden, können mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.