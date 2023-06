Als die Wagner-Armee scheinbar problemlos auf Moskau zumarschierte, reagierten die Russen – wie immer bei Krisensituationen – mit Galgenhumor. In den sozialen Netzwerken ging ein Meme um: Was kann man dieses Wochenende in Moskau unternehmen? Mögliche Antworten: Sich betrinken, in einem Panzer umherfahren, heulen, für Tausend Euro ein Flugticket in die Türkei buchen oder die Bewegungen der Wagner-Gruppe auf Google Maps verfolgen.

"Ich hatte das Gefühl, dass ein schon lange reifes Geschwür geplatzt ist", so beschrieb mir meine Moskauer Freundin Elena ihre Gefühle zum Wagner-Aufstand. "Ich hoffte, dass danach die Heilung und Genesung beginnen würden. Aber am Abend wurde das Geschwür einfach mit einem Pflaster zugeklebt und alles darf weiter verfaulen". Die Stimmung in Russland nach dem gescheiterten "Marsch der Gerechtigkeit", wie Prigoschin seine Rebellion nannte, brachte der Politologe Alexander Kynew auf den Punkt:

Man hat das Gefühl, dass den Zuschauern eine TV-Serie versprochen, aber nur eine Folge gezeigt wurde. Sie sind entrüstet. Alexander Kynew, Politologe

Auch Putins Propagandamaschine war eine Zeit lang sichtlich verwirrt. Doch dann wurden offenbar notwendige "Handlungsanweisungen" verteilt, und die Propagandisten beeilten sich, die Ereignisse entsprechend darzustellen.

Putins Propagandisten in Erklärungsnot

So erklärte das Boulevardblatt "Komsomolskaja Prawda" am Montag, dass es Präsident Wladimir Putin war, der Prigoschins Kolonnen gestoppt und Russland gerettet habe, weil er "wie immer effizient und rational handelte". "Russland hat einen weiteren Test bestanden, Putin einen weiteren Crashtest", jubelte die Zeitung. "Nach dem gestrigen Tag ist der Glaube, dass unser Land genau die Art von Führer hat, die es braucht, nur noch stärker geworden."

Russische Soldaten an einem Checkpoint in Moskau. Die rebellierenden Wagner-Truppen waren nur noch 200 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt. Bildrechte: IMAGO / SNA Andrej Kartapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, bemühte sich, den Aufstand kleinzureden: Die Wagner-Kämpfer hätten "niemandem etwas zuleide getan, nichts kaputt gemacht" und niemand habe sich über sie beschwert, "weder die Einwohner von Rostow am Don, noch die Soldaten des südlichen Militärbezirks, noch die Strafverfolgungsbehörden". Der Abgeordnete schien vergessen zu haben, dass nach verschiedenen Angaben beim Aufstand der Wagner-Söldner zwischen 13 und 20 Piloten der russischen Luftwaffe ums Leben gekommen sind.

Die RT-Chefin Margarita Simonjan erklärte in einfachen Worten, warum gegen Prigoschin zuerst ein Strafverfahren wegen bewaffnetem Aufstand eingeleitet und dann eingestellt wurde: Rechtliche Normen seien keine göttlichen Gebote – in "außergewöhnlichen kritischen Fällen" könnten sie gebrochen und "in die Tonne" geworfen werden.

Wagner-Aufstand offenbart Putins Schwäche

Während Propagandisten krampfhaft versuchen, das Ergebnis des Wagner-Aufruhrs in einem für den Kreml günstigen Licht darzustellen, und Putin in seiner gestrigen Rede von der angeblichen "höchsten Konsolidierung der Gesellschaft" sprach, ziehen unabhängige politische Analysten ganz andere Schlüsse.

Putins erster TV-Auftritt nach dem Wagner-Aufstand Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Der russische Exilpolitiker Maxim Katz meint: "Der Staat war nicht in der Lage, Widerstand zu leisten, und alle Sicherheitskräfte waren untergetaucht, so dass die Bürger mit Leuten allein gellassen wurden, deren Hände bis zum Ellbogen in Blut getränkt sind." Der Politologe und Senior Fellow am University College London Wladimir Pastuchow glaubt, der Wagner-Chef Prigoschin habe in Wirklichkeit nicht die Macht ergreifen wollen. Er verglich das Geschehen mit einer Theateraufführung: "Es handelte sich um einen klassischen Petersburger Bandenkampf um Haushaltsströme. Mit anderen Worten, diese ganze Show mit Panzern und anderen Requisiten hat er nur inszeniert, um seinen Anteil zu verteidigen."

Farbrevolution bald auch in Russland?