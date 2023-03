Die logistische Abhängigkeit Kasachstans von Russland zeigt eindrucksvoll die Geschichte mit McDonald’s: Im Januar 2023 entschied sich die US-amerikanische Schnellrestaurantkette dafür, den kasachischen Markt zu verlassen. Grund waren Probleme mit Fleischlieferungen: Die Mutterorganisation in den USA verbot dem örtlichen Franchisenehmer, Fleisch aus Russland zu importieren. Die Preise bei den örtlichen oder europäischen Fleischproduzenten erwiesen sich aber als viel zu hoch, was das Geschäft unrentabel machte.

Die Regierung Kasachstans versucht laut Alschanow, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. "Die politischen Regimes von Kasachstan und Russland sind ähnlich – das sind autoritäre, unfreie Länder", so der Experte. Einerseits betone Astana immer wieder die Wichtigkeit von Integrationsprozessen mit Russland und wolle enge Beziehungen mit Moskau aufrechterhalten. Zugleich wolle Kasachstan aber die Beziehungen mit dem Westen nicht aufs Spiel setzen. "Bei Unklarheiten und grauen Zonen in der Sanktionsfrage schiebt die kasachische Führung die Schuld auf Unzulänglichkeiten der Gesetzgebung und auf die gemeinsame Zollunion mit Russland", erklärt Alschanow.

Gleichzeitig bemühe sich Kasachstan, sogenannte Sekundärsanktionen zu vermeiden, mit denen die US-Regierung Geschäfte von Drittländern mit Russland unterbinden will, berichtet Alschanow. Deshalb arbeite das Land in bestimmten Fragen eng mit dem US-Finanzministerium zusammen. Der kasachische Außenminister Muchtar Tleuberdi betonte Ende 2022 zudem, sein Land werde Russland nicht dabei helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen.

Autosalon von Mercedes-Benz in Moskau – inzwischen sind Neuwagen westlicher Marken in Russland kaum noch erhältlich. Manche Käufer versuchen ihr Glück deshalb im Nachbarland Kasachstan. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Zumindest in der Automobilbranche zeichnet sich ein Umdenken ab. Ende Januar wurde in den russischen Medien die Nachricht verbreitet, dass sich immer mehr kasachische Autohändler weigern, Autos an Kunden aus Russland zu verkaufen. Ein Korrespondent des Portals Autonews soll mit seinem russischen Pass vergeblich versucht haben, bei Autohäusern der Marken Hyundai, KIA, Toyota, Lada, Chery und VW einen Pkw zu kaufen. Überall bekam er eine Absage mit der Begründung, er habe keinen Aufenthaltstitel für Kasachstan oder sei im Land nicht als Steuerzahler registriert. Das Ganze deutet auf die Angst der kasachischen Autohändler hin, Russland bei der Umgehung von Handelsrestriktionen zu helfen – ausländische Autohersteller könnten dies als Verstoß gegen westliche Sanktionen werten und ihre Lieferungen nach Kasachstan stoppen.

Die EU könnte zusammen mit den USA neue Hebel finden, um Druck auf Kasachstan auszuüben, meint Alschanow. Schließlich seien die Eliten des Landes aufgrund der eigenen Korruptheit im Westen verwundbar. Andererseits stünden einem härteren Vorgehen des Westens auch einige Gegenargumente im Wege. "Erstens haben die Lieferungen des kasachischen Öls an deutsche Raffinerien noch nicht begonnen. In einer Zeit, in der europäische Märkte das kasachische Öl brauchen, ist die EU eher geneigt, mit Kasachstan zusammenzuarbeiten, als es unter Druck zu setzen", so der Experte. Dem Politologen zufolge ist der Anteil des kasachischen Öls in den EU-Importen innerhalb des letzten Jahres auf neun bis elf Prozent gestiegen. Die Zurückhaltung der EU gegenüber Kasachstan sei auch daran ablesbar, dass Themen wie Menschenrechte und demokratische Reformen von der bilateralen Tagesordnung gestrichen wurden.