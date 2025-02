"Willkommen in Belgrad, der Stadt des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs!" So könnte seit Kurzem ein touristischer Werbeslogan für die serbische Hauptstadt lauten, neben den altbekannten Lobliedern auf das Nachtleben der Stadt und Hinweisen auf die Grabstätte von Tito, das Nikola-Tesla-Museum oder den wunderschönen Blick von der mittelalterlichen Burg Kalemegdan auf die Mündung der Save in die Donau.

Kostenloses Bus- und Bahnfahren ab 1. Januar wurde aber nicht wegen der rund 1,3 Millionen Touristen eingeführt, die Belgrad jedes Jahr besuchen. Die freuen sich natürlich, kostenfrei kreuz und quer durch die Stadt fahren zu können, zumal es für Ausländer ohne Sprachkenntnisse ziemlich kompliziert war, in Belgrad Tickets zu kaufen.

Bildrechte: IMAGO / Silas Stein

Es handelt sich auch nicht um eine "grüne Agenda" der Stadtverwaltung, einen Versuch, die Bewohner zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen – auch wenn das durchaus angezeigt wäre, denn Belgrad zählt zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit.

Belgrads Bürgermeister Aleksandar Šapić ist unbeliebt, er und sein Umfeld werden die Verwicklung in zahlreiche Skandale vorgeworfen. Das reicht von einer mutmaßlich plagiierten Doktorarbeit und Veruntreuung von Haushaltsmitteln bis hin zu Korruptionsvorwürfen etwa bei öffentlichen Aufträgen. Die Liste ließe sich fortführen. Mit dem "Geschenk", das er erst Mitte Dezember angekündigte, will er offenbar die Gunst der Belgrader zurückgewinnen. "Das ist eine soziale Maßnahme", erklärte der Bürgermeister, der einst als einer der besten Wasserballspieler der Welt galt, der Presse. Und prahlte, dass Belgrad die einzige Großstadt Europas mit komplett kostenlosem öffentlichen Nahverkehr sein werde. Es handele sich um die "größte Reform des Stadtverkehrs in der Geschichte Belgrads".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Šapić versicherte, die Stadt könne sich das leisten. Die Maßnahme würde "nur" 40 Millionen Euro jährlich kosten, und außerdem habe der Ticketverkauf bisher ohnehin nur 15 Prozent der Kosten des Belgrader Stadtverkehrs gedeckt.

Unerwartet sei das alles nicht, sagte der Verkehrsingenieur Ivan Banković im Gespräch mit der serbischen Redaktion von BBC. Als Vorsitzender der Gewerkschaft "Centar GSP Beograd", einer der Gewerkschaften des öffentlichen Nahverkehrs in Belgrad, weiß er, wovon er spricht. De facto bringe der Belgrader Stadtverkehr ohnehin seit einem Jahr nur wenig Einnahmen über Fahrscheinverkäufe, denn viele Menschen fahren schwarz: Von etwa 800.000 Fahrgästen, so Schätzungen, würden nur 180.000 das Ticket zahlen.

Bildrechte: MDR/Andrej Ivanji

Banković bezeichnete die Reform des Bürgermeisters als "populistisch". Wenn man für ein Fahrticktet Geld ausgeben müsse, könne man auch eine gewisse Qualität erwarten. In Belgrad ist Qualität aber Fehlanzeige: "Wir können euch zwar keinen zuverlässigen, komfortablen und pünktlichen Nahverkehr bieten, aber er ist wenigstens umsonst – was habt ihr also zu meckern?", fast Banković die Absicht zusammen, die seiner Meinung nach hinter dem kostenlosen ÖPNV in Belgrad steht. Frei nach dem Motto: Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul.