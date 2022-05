Goldenes Zeitalter in Serbien – frei erfunden

"Serbische Medien greifen ihre Konsumenten regelrecht an. Diese gewalttätige mediale Manipulation schürt eine Stimmung, in der man den Machthabern Glauben schenkt. Informationen sind so gestaltet, dass sie uns überzeugen sollen, dass wir in Serbien in einem goldenen Zeitalter leben", sagt der Verleger Zoran Hamović. Das klappt, obwohl gut ein Viertel der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt! Die Bürger trauen eher den Wohlstandsbeteuerungen, die ihnen das Fernsehen serviert, als ihren eigenen Augen beim Blick ins Portemonnaie.

In Serbien sind offiziell mehr als 2.500 Medien registriert, doch ihr Marktwert sei sehr bescheiden, steht in einer Studie der Belgrader Wirtschaftsuniversität. Der Werbemarkt sei klein, so dass die meisten Medien, marktwirtschaftlich betrachtet, nicht existenzfähig seien.

Nur die "Braven" bekommen Anzeigen

Was in der Studie nicht steht: Der Werbemarkt wird von der Regierung kontrolliert, so dass nur regierungsfreundliche Medien an Anzeigen kommen. Kritische Medien bekommen so gut wie nichts vom Kuchen ab.