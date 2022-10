Kriegsdienstverweigerer Serbien: ein Paradies für Russen auf der Flucht

Für einen jungen Russen, der mit Putins Krieg nichts zu tun haben möchte, der nicht auf Ukrainer schießen will, ist Serbien das ideale Fluchtziel. Für Serbien brauchen Russen kein Visum, in den Großstädten herrscht eine westliche Stimmung, von sehr guten Internetverbindungen bis zu japanischen Restaurants finden sie in Belgrad oder Novi Sad so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Und das Sahnehäubchen: Die Serben sind slawisch-orthodox und meist russenfreundlich.