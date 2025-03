Sie machten klar, keinen Machtwechsel, sondern eine Systemänderung zu wollen. Sie marschierten zu Fuß durch das ganze Land, zogen hunderte Kilometer fröhlich und unermüdlich durch Dörfer und Provinzstädte, wurden überall wie die Befreier mit Braten und Kuchen empfangen und lösten bei den lange Zeit apathischen und hoffnungslosen Bürgern heftige Emotionen aus: Man umarmte sie, küsste sie und weinte. Es schien auf einmal, als ob ganz Serbien gerührt schluchzen würde. "Es sind Freudentränen", "Danke, Kinder!", "Ihr bringt uns Hoffnung", "Ich kann gar nicht aufhören, zu weinen", "Ihr seid unsere Zukunft", konnte man hören, wo immer die Studenten marschierten.

Ende Dezember riefen sie zu einer Demo im Zentrum Belgrads auf: Rund 100.000 Menschen kamen. Dann organisierten sie große Proteste in Novi Sad, Niš und Kragujevac, die alle am 15. März in der größten Kundgebung in der Geschichte Serbiens in Belgrad kulminierten – über 300.000 Menschen zählte die Organisation Archiv der öffentlichen Veranstaltungen. Das Innenministerium gab die Zahl mit 107.000 an.

Obwohl regimetreue Medien vor dem gewaltigen Massenprotest am 15. März Angst schürten, vom "D-Day" berichteten, an dem inländische Verräter, von fremden Machtzentren und Geheimdiensten wie dem Bundesnachrichtendienst (BND) geleitet, versuchen würden, mit Gewalt die Macht zu übernehmen, verlief die Kundgebung im Großen und Ganzen friedlich, wie alle vorherigen, die Studenten organisiert hatten. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

Als jedoch in der Belgrader Kralja-Milana-Straße Tausende Demonstranten standen, um still der Opfer aus Novi Sad zu gedenken, gerieten sie plötzlich ohne jeglichen sichtbaren Grund um 19:11 Uhr in blanke Panik und flüchteten auf die Bürgersteige. Es sah auf Videos aus, als ob eine unsichtbare Macht sich einen Weg durch die Masse bahnte.

Am Tag danach berichteten kritische Medien, das Regime habe gegen friedlich demonstrierende Bürger eine in Serbien verbotene Schallkanone eingesetzt. Bald bestätigten serbische und internationale Soundexperten nach Analyse der mit Smartphones gemachten Aufnahmen, dass tatsächlich so eine Waffe im Einsatz gewesen war.

Serbiens Innenminister Ivica Dačić schwor zunächst, dass Serbien keine Schallwaffe besitze. Als Dokumente auftauchten, die den Import einiger solcher Systeme belegten, gab er zu, dass es zwar welche gibt, aber dass sie eingepackt in Kisten aufbewahrt würden. Als ein Foto an die Öffentlichkeit geriet, das so eine Schallkanone einsatzbereit auf einem Polizeijeep während der Demo am 15. März neben dem Landesparlament zeigte, versuchte der Innenminister das kleinzureden: "Das ist doch nichts anderes, als ein etwas stärkerer Lautsprecher, den wir als Warnsystem benutzen."

Der Einsatz der Schallkanone gegen friedliche Demonstranten löste bei vielen Bürgern nackte Wut aus. So ganz friedlich sind die Proteste seitdem nicht mehr.

Der Studentenprotest beruht auf einer Art direkter Demokratie ohne Anführer. Alle Entscheidungen werden mehrheitlich bei Versammlungen getroffen, wo alle Studenten gleichberechtigt Sprach- und Stimmrecht haben. Da serbische Institutionen "besetzt" seien, rieten die Studenten allen unzufriedenen Menschen in Serbien, sich nach ihrem Vorbild außerhalb der Institutionen in "Bürgerversammlungen" zu organisieren. Und die Bürger folgten ihrem Rat. Wenn Gemeindeparlamente versuchen, eine Sitzung abzuhalten, stehen nun vielerorts Bürgerversammlungen davor, machen gewaltigen Lärm oder versuchen einzudringen. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

In Bogatić, Niš und Obrenovac wurden Mitglieder der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) mit Eiern beworfen. Wo immer man hinschaut in den letzten Tagen, müssen Sondereinheiten der Polizei Funktionäre der Regierungspartei SNS vor wütenden Bürgern beschützen. Die Opposition ist bei dem Volksaufstand völlig marginalisiert.

Mittlerweile wird jedoch auch Kritik am Vorgehen der Studenten laut: Sie würden eine "Antipolitik" praktizieren, Kontakt mit Oppositionsparteien meiden, ihre Bewegung habe nicht einmal einen Namen, sie würden aus einer "olympischen Höhe" herab, über den Dingen stehend, ihre Entscheidungen verkünden. Doch die meisten Menschen stört das ofenbar nur wenig, die Bürger folgen massenhaft der "aufgestandenen Jugend des Landes".

"Ich demonstriere, weil ich absolut die Forderungen der Studenten unterstütze. Nach dreizehn Jahren haben sie es geschafft, die tote Bevölkerung aufzurütteln", sagte beispielsweise der 60 Jahre alte Bauunternehmer Aleksandar Kezić. Seit über zehn Jahren seien die Bürger Serbiens in einer "Medienfinsternis" lauter Lügen ausgesetzt und würden beobachten, wie sich den Machthabern nahestehende Strukturen bereichern. Die Jugend habe es geschafft, all das zu artikulieren, woran die Opposition gescheitert sei, sagt Kezić. Bildrechte: IMAGO / Nik Erik Neubauer

Niemand könne mit Gewissheit sagen, was nun kommen werde, aber die "Gesetze der Physik" seien unerbittlich, sagt der Schriftsteller Dragan Velikić: "Die dreizehnjährige Herrschaft von Aleksandar Vučić neigt sich ihrem Ende zu. Die Frage ist nur, ob die EU bereit sei, ein Serbien ohne Vučić zu akzeptieren."

Damit zielt Velikić auf die Tatsache ab, dass die EU schon ein ganzes Jahrzehnt lang den Übergang Serbiens hin zu einer Autokratie stillschweigend duldet und Vučić unter die Arme greift, weil ihr die Stabilität auf dem Balkan wichtiger als die Demokratie ist. Die Serben selbst seien aber bereit für eine Wende.