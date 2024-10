Junge Männer in Serbien kennen den Wehrdienst vor allem aus den Anekdoten ihrer Väter. Auch Kriegsgeschichten aus den Jugoslawienkriegen, die in den 1990er Jahren den Vielvölkerstaat Jugoslawien in mehrere Staaten zerrissen. Da die Wehrpflicht 2011 abgeschafft wurde und Serbien eine Berufsarmee aufbaute, dürfte jungen Männern in Serbien aber nicht im Traum eingefallen sein, dass auch sie noch einmal eine Uniform würden anziehen müssen.