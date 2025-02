Genau deshalb kritisiert man die Strategie des slowakischen Umweltministeriums auch in Tschechien, da ein Teil der dortigen etwa 100-köpfigen Wolfspopulation direkt von der slowakischen Population abhängig ist. Michal Feller, Koordinator der tschechischen Naturschutzbewegung DUHA Šelmy, bestätigte dem MDR, dass es passieren könne, dass ein Wolf, der sich hauptsächlich auf tschechischem Gebiet aufhält, in der Slowakei erschossen wird.

Die Tschechen haben deshalb eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission wegen Verstoßes gegen europäisches Recht eingereicht, erklärt Feller an einem Beispiel: "Wenn auf der slowakischen Seite eine Straße oder ein anderes Bauwerk in grenznahen Gebieten errichtet würde, müsste dies genehmigt werden, um sicherzustellen, dass keine grenzüberschreitenden Auswirkungen auftreten." Jedoch sei nichts dergleichen in puncto Folgen für die Wolfspopulation in den Beskiden geschehen.

Grundsätzlich findet der vermeintliche Kampf zwischen Wolf und Mensch, zwischen seinem Nutzen und den Schäden an Weidetieren seit Jahrhunderten statt. Und das in allen Ländern, in denen noch Wölfe leben. Wie viele Wölfe sind noch akzeptabel und wie kann man betroffene Landwirte entschädigen, die Teile ihrer Herden verlieren? In die Debatte in der Slowakei spielt jedoch noch etwas anderes hinein. Juraj Lukáč denkt, dass "der Wolf zur Geisel politischer Auseinandersetzungen geworden" sei. Naturschützer finden, die Entscheidung, mehr als 70 Wölfe zum Abschuss freizugeben, sei unter dem Druck der Jägerschaft gefallen, von denen große Teile den Wolf als wertvolle Trophäe betrachteten.

Slowakische Naturschützer beklagen nun, dass Wölfe auch in Gegenden gejagt werden können, in denen sie gar keine Schafherden angreifen oder in denen sie eigentlich geschützt sein sollten. So wurden im Januar 2025 einige geschossene Tiere nur 50 bis 100 Meter von Schutzgebieten entfernt gefunden, wohin sie getrieben oder gelockt worden seien.

"Während im Ausland vor allem Jäger nach Abschussquoten für Wölfe rufen, setzt sich in der Slowakei das Umweltministerium, das die Natur schützen soll, für die Jagd auf Wölfe ein", erklärt Marián Hletko von der Bürgerinitiative My sme les (dt. Wir sind der Wald). Er behauptet, das von der national-populistischen Slowakischen Nationalpartei SNS geführte Umweltministerium ignoriere jede wissenschaftliche Studie über die Auswirkungen des Wolfes. "Schließlich hat der Minister selbst einen Wilderer zum Direktor des Hohe Tatra-Nationalparks ernannt, der wegen illegaler Jagd auf Wölfe verurteilt wurde." Kommentatoren sprechen sogar vom "Ministerium für Wilderei".

Das Umweltministerium dagegen betont gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur, wie rational man mit der Wolfspopulation in der Slowakei umgehe: "Die Hysterie, die in der Slowakei zum Thema Wolfs- und Bärenmanagement von Progresívne Slovensko [slowakische Oppositionspartei] und einigen Aktivisten geschürt wird, basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen."

Diese besagten, dass es in der Slowakei immer mehr Wölfe gebe und dass Wölfe Bauern und Viehzüchtern erhebliche Schäden zufügten. Daten der Züchterverbände bestätigen tatsächlich, dass die Angriffe durch Wölfe zunehmen und die Schadenssummen steigen. Während Wölfe im Jahr 2019 Schäden in Höhe von etwa 179.000 Euro verursachten, waren es im Jahr 2023 fast dreimal so viel, also über 533.000 Euro.

Die Verteidiger der Wölfe wiederum entgegnen, dass das Ministerium andere Forschungen aber ignoriere. Nämlich solche, die zeigt, dass man mit der Jagd auf Wölfe gar nicht erreicht, dass sie weniger Nutztiere reißen. Eher das Gegenteil sei der Fall, da die verbliebenen Wölfe weniger Rehe und Hirsche jagen. Marián Hletko von der Initiative My sme Les erklärt: "Die Wolfsfamilien, die wir in der Slowakei erschießen, werden wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, ihre natürliche Beute zu jagen. Es kann passieren, dass sie dann umso mehr ungeschützte Schafherden angreifen."