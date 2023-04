Durch die an die Ukraine grenzenden Ost-Staaten wie Polen und Rumänien wurden Angaben der EU-Kommission zufolge seit Mai vorigen Jahres bis Ende Februar rund 29 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine ausgefahren. Zugleich seien über die Routen durch Osteuropa rund 20 Millionen Tonnen an Güter in die Ukraine gefahren worden. Das habe europäischen Firmen Einnahmen von mehr als 44 Milliarden Euro in diesem Zeitraum beschert, heißt es auf Anfrage aus Brüssel.

Landwirte in Rumänien und Polen klagen jedoch seit Monaten, dass das Getreide aus der Ukraine in ihren Ländern strande, statt dass es über die Solidaritätskorridore in Drittländer transportiert wird. Die Folge: Viele Bauern in den betroffenen EU-Ländern bleiben auf ihrer eigenen Ernte sitzen.



Grund für den Getreide-Stau ist die fehlende Infrastruktur in den Ländern, sodass die zusätzlichen Mengen aus der Ukraine nicht bewältigt und transportiert werden können und stattdessen auf dem heimischen Markt landen.