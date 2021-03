Seit der Container-Riese Ever Given wieder Wasser unterm Kiel hat, atmet die Wirtschaftswelt auf. Doch längst nicht alle haben das Chaos und den Stau am Suezkanal ausschließlich mit Sorge verfolgt. Vor allem im Netz sorgte die Havarie für eine Lawine an Memes. Just auf dem Höhepunkt dieser Welle mischte sich ein unerwarteter Gast unter die spottende Menge. Gleich drei Tweets hatte der russische Nuklearkonzern Rosatom vergangenen Donnerstag in seinem offiziellen Twitter-Account zur Ever Given abgesetzt. Das Unternehmen pries die Vorteile der Weite des russischen Polar-Meeres im Vergleich zum engen Suezkanal. Es gäbe erstens genug Platz um anzügliche Bilder auf die Meeresoberfläche zu zeichnen - eine Anspielung auf de angeblichen Penis-Kurs der Ever Given vor der Einfahrt in den Suezkanal. Zweitens könnten Eisbrecher zur Hilfe eilen, wenn ein Schiff stecken bleibt. Der dritte Tweet zeigte den Ausschnitt aus einem Austin-Powers-Film von 1997, als der tollpatschige Komödien-Spion mit einem Fahrzeug in einem Tunnel stecken bleibt.