Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser werden am Nachmittag am Frankfurter Flughafen die ersten etwa 130 ukrainischen Geflüchteten begrüßen, die Deutschland aus Moldau ausfliegen will. Dies reihe sich ein in die grundsätzlichen Bestrebungen der Bundesregierung, das kleine Nachbarland der Ukraine zu unterstützen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Insgesamt will Deutschland zunächst 2.500 Menschen aus Moldau ausfliegen.