Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

04:30 Uhr | Schulze will mehr Geld für Welternährungsprogramm

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) fordert mehr Geld für ärmere Länder, um Ernteausfälle und steigende Getreidepreise zu kompensieren. "Wenn man sich die Folgen dieses schrecklichen Kriegs vor Augen führt, kann es gar nicht beim jetzigen Entwicklungsetat bleiben", sagte Schulze der "Augsburger Allgemeinen". "Das Welternährungsprogramm hat bislang die Hälfte seiner Weizen-Lieferungen aus der Ukraine bezogen", betonte sie. "Mit steigenden Preisen drohen auch wieder Brotaufstände, wie vor elf Jahren im arabischen Raum und damit eine neue Welle der Instabilität." Entwicklungspolitik müsse hier dringend gegensteuern.

01:20 Uhr | Selenskyj sieht Fortschritte bei Verhandlungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht kleine Fortschritte in den Verhandlungen mit der Regierung in Moskau. Die Gespräche seien sehr schwierig, "manchmal konfrontativ", sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache. "Aber Schritt für Schritt kommen wir voran." Vertreter seines Landes würden praktisch jeden Tag mit der russischen Seite verhandeln.

Selenskyj erneuerte den Vorwurf gegen Russland, Evakuierungen von Zivilisten aus dem schwer umkämpften Mariupol zu vereiteln. In der Hafenstadt würden 100.000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen und unter ständigem Beschuss leben. Ihnen fehlten Lebensmittel, Wasser und Medikamente.

00:15 Uhr | Ukraine erwartet keinen Kriegseintritt Belarus'

Die ukrainische Regierung erwartet derzeit keinen Einmarsch belarussischen Militärs in die Ukraine. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko eine Kriegseintritt beschließt, liege "bei 15 bis 20 Prozent", zitiert die Nachrichtenagentur Unian den ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch. Obwohl die russische Armee belarussisches Territorium als Sprungbrett zum Einmarsch in die Ukraine nutzt, beteiligt sich Belarus trotz wiederholten Drängens aus Moskau nicht aktiv am Krieg.

Nach ukrainischen Erkenntnissen lehnten rund 60 Prozent der belarussischen Soldaten eine Beteiligung am Krieg im Nachbarland ab. "Sollten sie aber den Befehl dazu erhalten, werden sie die Grenze überschreiten, ein Teil von ihnen wird sogar kämpfen", sagte Arestowitsch.

00:05 Uhr | Peskow: Militäroperation verläuft nach Plan

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat Angaben über ein Stocken des russischen Vormarsches in der Ukraine zurückgewiesen. Peskow sagte in Moskau, die Militäroperation verlaufe "genau so, wie es vorgesehen war". Die russische Armee wolle das militärische Potenzial der Ukraine eliminieren. Peskow bekräftigte zugleich, dass die russischen Truppen in der Ukraine "nur militärische Ziele und Objekte ins Visier" attackierten. Dagegen werfen die Ukraine, westliche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen Russland vor, auch Zivilisten anzugreifen.

Auf die Frage einer CNN-Journalistin zu einem möglichen Einsatz nuklearer Waffen sagte Peskow, dass Russland Atomwaffen nur im Fall einer "existenziellen Bedrohung" einsetzen würde. "Wir haben ein Konzept für innere Sicherheit, das ist bekannt", erläuterte Peskow. Dort könne man alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen.

00:00 Uhr | Ticker am Dienstag, 23. März 2022