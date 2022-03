Die chemische Industrie in Mitteldeutschland hat vor den wirtschaftlichen Folgen eines Lieferstopps von russischem Gas und Öl gewarnt. Der Geschäftsführer des Chemieparks Leuna, Christof Günther, sagte MDR AKTUELL, ohne russisches Gas und Öl sei die Produktion nicht aufrecht zu erhalten und es drohten massive Schäden. Er betonte zugleich, Flüssiggas aus dem Ausland sei nur bedingt eine Alternative, da es sich nicht schnell genug besorgen ließe. Der Industrie- und Chemiepark Zeitz mahnte, Produktionsausfälle in der Chemie würden sich auf die gesamte Industrie auswirken. Die Wirtschaft sei so miteinander vernetzt, dass Stillstände an einem Ort Folgewirkungen an anderen Orten hätten.