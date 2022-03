Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, konnten am Freitag 7.144 Zivilisten über humanitäre Korridore aus insgesamt vier Städten fliehen. Die Zahl sei deutlich niedriger als in den beiden Tagen davor. Selenskyj erhob in einer Ansprache erneut schwere Vorwürfe gegen Russland, da es sich weigere, Menschen aus der belagerten Stadt Mariupol herauszulassen. Man werde am Samstag erneut versuchen, Lebensmittel und Medikamente nach Mariupol zu liefern, so der Präsident.

Außenministerin Annalena Baerbock will sich heute in der Republik Moldau über die Lage der Kriegsflüchtlinge in dem Land informieren. Moldau grenzt an die Ukraine. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin will Baerbock prüfen, wie Deutschland der Regierung in der aktuellen Ausnahmesituation noch umfassender unterstützen kann. Dazu sei auch ein Treffen mit ihrem moldauischen Amtskollegen Nicu Popescu geplant. Zudem wolle die Ministerin an einen Grenzübergang zur Ukraine fahren. In Moldau kommen derzeit viele Flüchtlinge an. Die ehemalige Sowjetrepublik strebt wie die Ukraine eine EU-Mitgliedschaft an.