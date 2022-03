Der 1949 gegründeten Militärallianz gehören mittlerweile 30 Staaten an. Neuestes Nato-Mitglied ist seit 2020 Nordmazedonien. Weitere Staaten gelten als Partner, Bosnien und Herzegowina ist ein Beitrittskandidat.

03:38 Uhr | Erste Frau in der Ukraine erhält Heldentitel posthum

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals in der Geschichte des Landes einer Frau den Titel "Heldin der Ukraine" posthum verliehen. Das teilte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zu Sonntag mit. Unteroffizierin und leitende Militärärztin Inna Derusowa habe seit Kriegsbeginn in der Stadt Ochtyrka im Gebiet Sumy gedient und unter Einsatz ihres Lebens zehn Militärangehörige gerettet, sagte Selenskyj. Gestorben sei sie durch russischen Artilleriebeschuss, als sie Verwundeten half. Der Titel "Held der Ukraine" ist die höchste staatliche Auszeichnung der Ukraine. Sie wird für eine herausragende Heldentat oder Arbeitsleistung verliehen.

03:07 Uhr | Himmelfahrtskloster Swjatohirsk offenbar bei Gefechten beschädigt

Bei Gefechten in der ostukrainischen Stadt Swjatohirsk in der Region Donezk ist nach ukrainischen Medienberichten das Himmelfahrtskloster beschädigt worden. Das berichtete die Internet-Zeitung "Ukrajinska Prawda" in der Nacht. Demnach detonierte am späten Samstagabend eine Fliegerbombe rund 50 Meter vom Eingang des Klosters entfernt. Durch die Druckwelle seien praktisch alle Fenster und kirchliche Einrichtungen in unterschiedlichem Ausmaß zerstört worden. Mehrere Verletzte seien ins Swjatohirsk-Krankenhaus gebracht, der Rest im Kloster behandelt worden, hieß es weiter. Es gebe aber keine Toten.

02:58 Uhr | 13.000 Menschen nutzten am Sonnabend Fluchtkorridore

13.000 Menschen haben nach Angaben der ukrainischen Regierung am Sonnabend ihre Heimatorte über Fluchtkorridore verlassen. Das seien fast doppelt so viele wie am Freitag, erklärt die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Von den 14 vereinbarten Korridoren seien nur neun passierbar gewesen. Es sei aber niemandem gelungen, die belagerte Stadt Mariupol zu verlassen.

02:47 Uhr | Großbritannien zahlt Geld für Aufnahme von Flüchtlingen