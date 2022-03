02:13 Uhr | Gestiegenes Interesse an Dienst bei Bundeswehr

Mit dem Krieg in der Ukraine ist das Interesse am Dienst bei der Bundeswehr in Deutschland gewachsen. Man registriere eine erhöhte Zahl an Interessentinnen und Interessenten, die über das Online-Kontaktformular oder die Karriere-Hotline Kontakt aufnehmen, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Genaue Zahlen nannte die Sprecherin nicht. Die Bereitschaft, "gerade auch in diesen Krisenzeiten zu dienen und die Bundeswehr zu unterstützen" sei "generell hoch", teilte das Ministerium mit. Aussagen zu einem grundlegend veränderten Anfrageaufkommen ließen sich aber noch nicht treffen. Zwei Panzerkommandanten während einer Übung. Bildrechte: dpa

01:22 Uhr | Bisher 266 tote Zivilisten in Charkiw

Bei Kämpfen um die Stadt Charkiw sind nach Angaben lokaler Behörden bisher 266 Zivilisten getötet worden. Darunter seien 14 Kinder, teilten die Justizbehörden der zweitgrößten ukrainischen Stadt mit. Die von russischen Truppen belagerte Stadt, in der vor Kriegsbeginn 1,5 Millionen Menschen lebten, werde weiterhin mit Artillerie beschossen, berichtete die Agentur Unian. Dabei seien am Samstagabend mehrere Wohnhäuser getroffen worden und in Brand geraten.

00:18 Uhr | Faeser will Ukrainerinnen vor Menschenhändlern schützen