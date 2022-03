In der Ukraine sind rund 300.000 Haushalte von der Versorgung mit Gas und Wärme abgeschnitten. Der größte Energieversorger des Landes teilte mit, vor allem die belagerten Städte Mariupol und Charkiw seien betroffen. Vorstandsvorsitzender Jurij Witrenko sagte der "Zeit", die Gasversorgung sei aber in großen Teilen des Landes relativ stabil. Er forderte von westlichen Ländern mehr Sanktionen gegen Russland. Sie sollten ihre Zahlungen für russisches Gas und Öl auf ein Treuhandkonto überweisen und erst freigeben, wenn Russland sich aus der Ukraine zurückzieht.

Die Gasspeicher in Deutschland sollen künftig immer so gefüllt sein, dass die Versorgung nicht mehr gefährdet ist. Der Bundestag hat dazu ein Gesetz zur Sicherung der Gasreserven beschlossen. Es sieht für Mindestfüllstände der Speicher zu bestimmten Jahreszeiten. So müssen die Speicher Anfang November zu 90 Prozent und im Februar noch mindestens zu 40 Prozent gefüllt sein.



Verantwortlich für die Mindestfüllstände ist eine Tochtergesellschaft der Gas-Pipeline-Betreiber. Diese soll auch selbst Gas im Staatsauftrag kaufen und speichern können, wenn Speicher leer bleiben. Nichtgenutzte Speicher-Möglichkeiten der Händler können zudem entzogen werden. Mit den Mindestfüllständen will Deutschland vermeiden, dass man wie in diesem Winter gering gefüllte Speicher hat und so eine Gefahr für die Versorgung entsteht. Die deutschen Speicher können insgesamt etwa ein Viertel des pro Jahr benötigten Erdgases aufnehmen. Ein Drittel der Speicher gehören dem russischen Konzern Gazprom.