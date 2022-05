In Sachsen-Anhalt sind bislang 27 Ankunftsklassen für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche gebildet worden. Gut 330 Schülerinnen und Schüler haben diese Klassen zuletzt besucht, wie das Bildungsministerium des Landes auf Anfrage mitteilte. An 17 weiteren Standorten wird der Start neuer Ankunftsklassen vorbereitet. "Die Gesamtentwicklung ist weiterhin sehr dynamisch", hieß es.

"Wenn man mit den Menschen spricht, die zu uns kommen, sagen sie drei Dinge", so die Ministerin: "Wir wollen wieder zurück"; "Wir wollen keine Opfer sein". Der dritte Satz sei: "Wo kann ich arbeiten?" Sprachkenntnisse seien dafür besonders wichtig, sagte Stark-Watzinger. Daher fördere der Bund etwa kostenfreie Online-Angebote an Volkshochschulen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlägt einen Fonds für Entschädigungszahlungen an Länder vor, die unter russischen Angriffen leiden. Gemeinsam mit anderen Partnerländern müsse ein Mechanismus entwickelt werden, "damit jeder, der unter Russlands Handeln gelitten hat, eine Entschädigung für alle Verluste erhalten kann", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Das könne in einem "multilateralen Abkommen" geregelt werden. Selenskyj schlug vor, russisches Kapital und Eigentum im Ausland einzufrieren oder zu beschlagnahmen und diesem neuen Fonds zuzuführen. "Das wäre gerecht", meinte Selenskyj. Russland würde so das "wahre Gewicht jeder Rakete, jeder Bombe, jedes Projektils zu spüren bekommen, das es auf uns abgefeuert hat".