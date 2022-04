Österreich weist vier russische Diplomaten aus. Wie eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg sagte, handelt es sich um drei Angehörige der russischen Botschaft in Wien und einen Diplomaten des Generalkonsulats in Salzburg. Wörtlich sagte sie: "Die Personen haben Handlungen gesetzt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind." Einzelheiten nannte sie nicht. Die Betroffenen müssten das Land bis zum 12. April verlassen. In Österreich sind rund 160 russische Diplomaten und technisches Personal akkreditiert. Zuvor hatten bereits Deutschland, Frankreich, Italien und andere EU-Länder rund 150 russische Diplomaten ausgewiesen.

Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj berichtet von großen Zerstörungen in der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew. Monastyrskyj sagte ukrainischen Medien, derzeit sei Borodjanka eine der am stärksten zerstörten Städte in der Region Kiew. Einwohner hätten erzählt, dass russische Truppen in den ersten Kriegstagen aus geringer Höhe mit Flugzeugen Raketen auf ihre Häuser abgeworfen hätten. Anschließend seien auch Rettungskräfte beschossen worden und hätten deshalb vorerst ihre Arbeit einstellen müssen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.



Am Mittwoch hatte der ukrainische Zivilschutz mitgeteilt, dass in Borodjanka mit der Suche nach zivilen Todesopfern begonnen wurde. Zuvor sei die 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegene Ort von Minen geräumt worden.