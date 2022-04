Estland will schnellstmöglich den Import von russischem Gas stoppen und setzt dabei auf eine Flüssiggas-Kooperation mit Finnland. Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagte, das Land müsse "so schnell wie möglich aufhören, Gas vom Putin-Regime zu kaufen, das das Geld für den Krieg gegen die Ukraine verwendet". Ein Datum nannte sie nicht. Die Regierung will Medienberichten zufolge bis zum Herbst gemeinsam mit Finnland ein Terminal für den Import von Flüssiggas pachten. Die finnische Regierung kündigte die Anschaffung eines LNG-Terminals an, das gemeinsam mit Estland genutzt werden solle. Sie wolle bis zu 850 Millionen Euro investieren, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach einem Bericht des Magazins "Spiegel" Funksprüche russischer Militärs zum Vorgehen in der Region Butscha in der Ukraine abgefangen. In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha besprochen. Einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen. So habe etwa ein Soldat erklärt, er und seine Kollegen hätten eine Person vom Fahrrad geschossen. Der BND soll darüber auch schon die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin informiert haben.