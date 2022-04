Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

14:47 Uhr | EU plant Importstopp russischer Kohle

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgestellt. Es beinhaltet nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland, eine Hafensperre für russische Schiffe sowie weitere Beschränkungen für den Handel mit Russland. Ob die Sanktionen wie vorgeschlagen verhängt werden, müssen nun die 27 EU-Staaten entscheiden.

12:54 Uhr | Österreichs Kanzler reist nach Kiew

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wird in die Ukraine reisen. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte das Bundeskanzleramt in Wien, dass Nehammer in den nächsten Tagen einen Besuch in Kiew plane. Ziel sei es, die Ukraine bestmöglich humanitär und politisch zu unterstützen. Aus Sicherheitsgründen würden vorerst keine Details zur Reise bekanntgegeben.



Österreich hat bisher rund 17,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt. Außerdem wurden 10.000 Helme und über 9.100 Schutzwesten für den zivilen Einsatz geliefert. Aus dem Kanzleramt hieß es weiter, Österreich werde zeitnah weitere humanitäre Hilfe bereitstellen. Österreich ist nicht in der Nato.

12:43 Uhr | Auch Italien und Dänemark weisen russische Diplomaten aus

Auch Italien weist mehrere russische Diplomaten aus und schließt sich damit anderen westlichen Verbündeten an. Ein Sprecher von Außenminister Luigi Di Maio sagte in Rom, 30 russische Diplomaten müssten aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. Kurz zuvor hatte Dänemark die Ausweisung von 15 russischen Diplomaten beschlossen. Russland kündigte in beiden Fällen eine Reaktion an. Erst am Montag hatte Deutschland die Ausweisung von 40 russischen Diplomaten angekündigt, die mutmaßlich geheimdienstlich tätig sein sollen.

11:59 Uhr | Deutschland sagt Moldau zusätzliche Millionenhilfen zu

Deutschland hat dem ukrainischen Nachbarland Moldau zusätzliche Finanzhilfen zugesagt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin, Bundeskanzler Olaf Scholz habe entschieden, Moldau einen ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 50 Millionen Euro zukommen zu lassen. Mit dem Geld soll das Land etwa bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge unterstützt werden.



Hebestreit betonte, Moldau sehe sich "politisch und finanziell, aber insbesondere auch durch die hohe Zahl aufgenommener Flüchtlinge und gestiegener Energiekosten enormen Herausforderungen" gegenüber. Kein Land habe im Verhältnis zur Einwohnerzahl bislang mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen als die Republik Moldau. In Moldau halten sich aktuell fast 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine auf. Moldau hat 2,6 Millionen Einwohner und zählt zu den ärmsten Ländern Europas.

11:15 Uhr | Sahr: Folgen von Sanktionen gegen Russland in Blick nehmen