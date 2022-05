Russland-Ukraine-Krieg Ticker: DGB-Chefin Fahimi fordert Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik

Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, fordert eine "grundsätzliche Kehrtwende" in der deutschen Flüchtlingspolitik. Der frühere deutsche Botschafter in Russland, Fritsch, wirft Moskau vor, die drohende Versorgungskrise und damit verbundene globale Fluchtbewegungen als Mittel der Kriegsführung zu nutzen. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, sieht Diplomatie als einziges Mittel zur Beendigung des Krieges. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.