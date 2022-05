In der Ost-Ukraine haben die russischen Streitkräfte nach Angaben eines Anführers der Separatisten etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran wie erhofft, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass den Anführer der pro-russischen Separatisten, Leonid Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe, hieß es. Der Vormarsch werde aber erschwert, auch weil es große Chemieanlagen in der Region gebe, die man erhalten wolle.