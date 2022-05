Deutschland hat der Ukraine laut einem "Spiegel"-Bericht weitere Waffen geliefert. In den vergangenen beiden Wochen seien 2.450 Panzerabwehr-Handwaffen vom Typ RGW 90 "Matador", 1.600 DM22-Panzerabwehr-Richtminen und 3.000 DM31-Panzerabwehrminen in der Ukraine eingetroffen in der Armee verteilt worden, berichtet das Magazin unter Berufung auf ukrainische Regierungskreise. Demnach kaufte und bezahlte die Ukraine die Panzerabwehrwaffen direkt beim deutschen Hersteller. Die Minen hingegen stammten "offenbar" aus Beständen der Bundeswehr.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will keine nur symbolische Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew machen. Es komme darauf an, "dass konkret was vorangebracht wird", sagte Scholz gestern Abend in der Sendung "RTL Direkt". Er werde sich "nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge." Er habe schon viele Stunden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.