Nach ukrainischen Angaben hat Russland trotz der Suche nach einer Lösung zur Evakuierung eingeschlossener Kämpfer in Mariupol erneut das Asow-Stahlwerk beschossen. Der Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko meldete am Samstag Angriffe aus der Luft und am Boden. Dabei richteten sich die Angriffe zunehmend auch gegen die Familien der Verteidiger. Die Besatzer hätten in den sozialen Netzwerken persönliche Kontakte von Ehepartnern der eingeschlossenen Kämpfer ausfindig gemacht. In dem Industriekomplex sollen noch mehrere hundert Kämpfer ausharren. Die Hafenstadt Mariupol ist unter russischer Kontrolle.