Das US-Außenministerium will eine neuen Einheit zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine einrichten. Die Stelle soll "Beweise für von Russland verübte Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten in der Ukraine erfassen, analysieren und allgemein zugänglich machen", teilte das Ministerium mit. Die Informationen sollen demnach aus öffentlichen und kommerziell verfügbaren Quellen wie Internetplattformen und Satellitenbildern stammen und Ermittlungen aufbereitet werden. Neben dem Ministerium werden auch Universitäten und Technologieunternehmen beteiligt sein.

Nach Spannungen im Verhältnis zwischen Kiew und Berlin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag als "recht produktiv" bezeichnet. Gesprächsthemen seien die militärische Unterstützung der Ukraine und die aktuelle Situation an der Front gewesen, teilte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache mit.

Der italienische Energieriese Eni will die russischen Vorgaben, Gas-Lieferungen in Rubel zu bezahlen, erfüllen. Das Unternehmen werde "in den kommenden Tagen" bei der Gazprombank ein Konto in Euro und eines in Rubel eröffnen, erklärte Eni am Dienstag. Eni werde darauf Einzahlungen in Euro vornehmen, die russische Bank nehme dann die Umrechnung in Rubel vor.