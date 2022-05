"Auf der einen Seite werden verrückte Sanktionen gegen uns verhängt, auf der anderen fordern sie Lebensmittel-Lieferungen. So funktioniert das nicht, wir sind keine Idioten", schrieb der Vize-Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew später auf Telegram. Seine Verpflichtungen wolle Russland erfüllen, erwarte aber "Unterstützung von seinen Handelspartnern."

09:00 Uhr | Georgien ist unsicher

08:29 Uhr | Timoschenko: EU-Wunsch ist Kriegsgrund

Die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko sieht im Wunsch ihres Landes nach einem EU-Beitritt den Grund für den russischen Angriff. "Wir sind das einzige Land, das heute mit dem Leben seiner Bürger und mit seinem Blut für den Wunsch bezahlt, in die europäische Heimat zurückzukehren", sagte sie der Zeitung "Augsburger Allgemeine". Das sei kein neues Ziel der Ukraine, die schon lange ihren Willen zum EU-Beitritt bekunde: "Das ist der Grund, warum Putin den Krieg begonnen hat."

08:00 Uhr | Moskau: 1,3 Millionen Ukrainer in Russland

Die russische Armee hat seit Kriegsbeginn nach eigenen Angaben rund 1,36 Millionen Menschen aus umkämpften Gebieten in der Ukraine nach Russland gebracht. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, darunter seien mehr als 230.000 Kinder, die sich nun "in Sicherheit" befänden. Dagegen wirft die Regierung in Kiew den russischen Besatzern vor, Menschen eine Flucht auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu verwehren. Die meisten Ukrainer gingen nicht freiwillig nach Russland, sie würden verschleppt.

07:41 Uhr | Tote bei Angriffen in der Ost-Ukraine