In dem Interview appelierte Kuleba auch an die Deutschen, die Folgen der Sanktionen gegen Russland in Kauf zu nehmen: "Manchmal ist es günstiger, einem anderen zu helfen und eine kurze Zeit der Entbehrung auszuhalten, anstatt (...) einfach zuzulassen, dass das Problem letztendlich an die eigene Tür klopft." Kuleba sprach von einem "fairen Deal" in dem Zusammenhang: "Gebt uns alles, was wir brauchen, und wir werden Russland einhegen."