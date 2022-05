Für die Übergabe von Panzern an die Ukraine bekommt Tschechien zügig Leopard-2-Panzer aus Deutschland. "Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120-Millimeter-Munition umfassen", teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zuständigen Obleuten im Bundestag mit. "Gerät und Munition kommen aus Beständen der Industrie und werden durch die Bundesrepublik Deutschland finanziert. Die Folgeversorgung liegt in der Verantwortung Tschechiens."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dramatische Worte für die Situation im Donbass gewählt. Die Besatzer versuchten dort, den Druck zu erhöhen. "Da ist die Hölle, und das ist keine Übertreibung", so der Präsident. Die Armee arbeite weiter an der Befreiung der Region Charkiw, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Das Kommando der ukrainischen Kräfte in der Region berichtete am Donnerstag davon, dass 14 feindliche Angriffe abgewehrt worden seien.