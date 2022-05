Esken unterstrich, die Ukraine werde von der Internationalen Staatengemeinschaft - also auch von Deutschland - mit allen Mitteln darin unterstützt, den russischen Aggressor zurückzuschlagen und alle völkerrechtswidrigen Gebietsgewinne der letzten Monate und vergangenen Jahre rückgängig zu machen. Es sei aber Angelegenheit der Ukraine, zu entscheiden, was ein Ende des Krieges ermögliche und was eine Friedensvereinbarung enthalten könne. Das könnten weder Deutschland, noch die USA oder die Nato bestimmen. Es hatte zuletzt immer wieder Kritik gegeben, die Haltung des Bundeskanzlers in dem Konflikt sei unklar. Die "Bild"-Zeitung hatte gar rhetorisch gefragt, ob Scholz gar nicht wolle, dass die Ukraine gewinne.