Russland-Ukraine-Krieg Ticker: Ukraine bereitet Kriegsverbrecher-Verfahren vor

Die Ukraine bereitet 41 Verfahren gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher vor. Die Führung in Kiew behauptet, Russlands Armee und Wirtschaft würden wackeln. Bundesinnenministerin Faeser geht von einer Rückkehr der meisten Ukraine-Flüchtlinge in ihre Heimat aus. Entwicklungsministerin Schulze will Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, unterstützen. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Ticker.