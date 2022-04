01:35 Uhr | Berlusconi enttäuscht über Putin

Der ehemalige Ministerpräsident von Italien, Silvio Berlusconi, hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert.

Silvio Berlusconi: Gräuel in Butscha sind Kriegsverbrechen Bildrechte: dpa "Ich kann und will nicht verhehlen, dass ich zutiefst enttäuscht und traurig bin über das Verhalten von Wladimir Putin", sagte Berlusconi bei einer Veranstaltung seiner Partei Forza Italia in Rom. "Ich kenne ihn seit etwa 20 Jahren und er erschien mir immer als Demokrat und Mann des Friedens." Russland könne seine Verantwortung angesichts der Massaker an Zivilisten in Butscha und anderen ukrainischen Orten nicht leugnen. Dies seien echte Kriegsverbrechen.

00:43 Uhr | Ukraine will Schützenpanzer von Rheinmetall kaufen

Ein Marder-Schützenpanzer der Bundeswehr. Bildrechte: MDR/Oliver Gussor Die Ukraine will offenbar Schützenpanzer des Typs Marder vom Rüstungskonzern Rheinmetall kaufen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach will der Konzern 35 ausgemusterte Fahrzeuge an die Ukraine liefern. Die Panzer müssen zunächst instandgesetzt werden. Weder Rheinmetall noch die ukrainischen Regierung wollten sich zu dem Bericht äußern. Die Bundesregierung lehnt es ab, Marder-Panzer der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern.

00:25 Uhr | Ukraine stellt Handel mit Russland komplett ein

Die Ukraine hat wegen des russischen Angriffskrieges ein komplettes Handelsembargo gegen Russland verhängt. Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk des Landes, dies sei die juristische Verankerung der faktischen Einstellung der Handelsbeziehungen mit der Russischen Föderation vom 24. Februar. Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass der Boykott für Moskau umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen bedeutet. Kiew transportiert aber weiter täglich mehr als 100 Millionen Kubikmeter russisches Erdgas nach Westen.

00:11 Uhr | Von der Leyen: In Butscha zeigt sich "hässliche Fratze des Kriegs"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihren Besuch im Kiewer Vorort Butscha als "zutiefst beklemmend" beschrieben. Sie habe in dem Ort, in dem nach dem Abzug der russischen Truppen zahlreiche Leichen gefunden worden waren, "die hässliche Fratze des Kriegs" gesehen, sagte von der Leyen in den ARD-Tagesthemen.

Für das Grauen findet man fast keine Worte. Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin

Von der Leyen hat am Freitag den Kiewer Vorort Butscha besucht. Bildrechte: dpa