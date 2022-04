Die ukrainische Armee müsste an den Marder-Panzern erst ausgebildet werden.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ukraine offenbar Marder-Schützenpanzer vom Rüstungskonzern Rheinmetall kaufen möchte. Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge will der Konzern 35 ausgemusterte Fahrzeuge an die Ukraine liefern.