Russland hat die Ausweisung von Diplomaten aus Deutschland kritisiert. Die Botschaft in Berlin sprach von einem Schritt, der zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen führen werde. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und frühere Präsident, Dmitri Medwedew, kündigte auf Telegram eine harte Reaktion an. Zugleich betonte er, die Ausweisung von Diplomaten als Druckmittel sei eine Gepflogenheit, die "sinnlos" sei und "ins Leere" führe. Die Bundesregierung hatte zuvor 40 russische Diplomaten in Deutschland zu "unerwünschten Personen" erklärt. Ihnen wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten. Auch Frankreich will zahlreiche russische Diplomaten ausweisen.

Australien will die Ausfuhr von Luxusgütern nach Russland verbieten. Das Außenministerium teilte in Canberra mit, der Export von Wein und Luxusautos werden eingestellt. Außenministerin Marise Payne sagte, die Sanktionen richteten sich gegen Präsident Wladimir Putin "und seine wohlhabenden Unterstützer, nicht gegen gewöhnliche russische Verbraucher". Die Regierung in Canberra hatte bereits kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Sanktionen verhängt und diese in den vergangenen Wochen ausgeweitet. Auch hat das Land militärische Ausrüstung in die Ukraine geschickt.