Russlands Präsident Wladimir Putin will sich am Montag in Sotschi mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax soll es bei dem Treffen um Fragen der weiteren Zusammenarbeit gehen. Zentrales Thema sei die Integrationszusammenarbeit der beiden Länder in einem Unionsstaat. Auch Kooperationen in den Bereichen Industrie und Raketenwissenschaft sollen besprochen werden.



Nach Interfax-Angaben wollen Putin und Lukaschenko auch den Bau eines belarussischen Hafens in der Nähe von St. Petersburg besprechen.