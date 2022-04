12:47 Uhr | Ukraine ruft Bürger zur Anzeige russischer Kriegsverbrechen auf

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Menschen in seinem Land aufgerufen, mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Soldaten zu melden.

Foto aus einem zerstörten Wohngebiet in Borodjanka. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Kuleba schrieb auf Twitter, dafür sei eigens eine Homepage eingerichtet worden. Das Sammeln der Beweise werde sicherstellen, dass die Kriegsverbrecher der Justiz nicht entkommen könnten. Auf der Seite wurden bislang Fotos sowie Berichte von Augenzeugen veröffentlicht, die Ermordung, Folter und Vergewaltigung von Zivilisten zeigen sollen.



In Butscha, Borodjanka und anderen Kiewer Vororten waren nach dem Abzug russischer Truppen Leichen von hunderten Zivilisten entdeckt worden. Das russische Militär bestreitet, die Taten verübt zu haben.

12:20 Uhr | Österreichs Kanzler in Kiew angekommen

Österreichs Kanzler Karl Nehammer ist zu einem Solidaritätsbesuch in Kiew eingetroffen. In der ukrainischen Hauptstadt wird er mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bürgermeister Vitali Klitschko zusammenkommen. Außerdem will er die Stadt Butscha besuchen, wo mehrere Hundert Zivilisten bei einem Massaker getötet wurden. Österreich hat bisher unter anderem 10.000 Helme und 9.000 Schutzwesten für den zivilen Einsatz in die Ukraine geliefert. Das Land gehört nicht der Nato an.

11:46 Uhr | Scholz wirft Putin imperialistisches Denken vor

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein imperialistisches Denken vorgeworfen, "wie wir es aus dem 19., dem 18., dem 17. und anderen Jahrhunderten kennengelernt haben". Auf einer SPD-Wahlveranstaltung in Lübeck in Schleswig-Holstein forderte Scholz Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und zum Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine auf. Scholz betonte, die westlichen Sanktionen zeigten "jetzt schon dramatische Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Russlands". An Putin gewandt sagte er: "Du zerstörst die Zukunft Deines eigenen Landes." Weiter erklärte Scholz, man werde der Ukraine zudem helfen, sich selbst zu verteidigen. "Es ist richtig, dass wir sie mit Verteidigungswaffen ausstatten. Wir haben es getan und werden es weiter tun."

10:54 Uhr | Moskau meldet Zerstörung von Munitionsdepot

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Munitionsdepot in der ukrainischen Region Poltawa zerstört. Die russische Nachrichtenagentur Interfax zitiert den Sprecher des Ministeriums, Igor Konaschenkow, mit den Worten, es handele sich um ein Lager auf dem Luftwaffenstützpunkt Myrhorod im Zentrum der Ukraine. Auch ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 und ein Mi-8-Hubschrauber seien bei dem Angriff zerstört worden.

09:26 Uhr | Leipzigs OB Jung fordert Kostenpauschale für Geflüchtete