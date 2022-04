Ukrainische Medien haben über Explosionen in den Gebieten Lwiw (Lemberg) im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes berichtet. Der Chef der Militärverwaltung von Lwiw, Maxym Kosyzkyj, habe Explosionen in der Nähe der Stadt Radechiw nordöstlich von Lwiw bestätigt, berichtete die "Ukrajinska Prawda" in der Nacht. Es gebe noch keine Informationen über Opfer oder Schäden, hieß es weiter. In der Region Dnipropetrowsk berichteten Augenzeugen der "Ukrajinska Prawda" zufolge von Explosionen in Nowomoskowsk, einer Industriestadt rund 25 Kilometer nordöstlich von der Gebietshauptstadt Dnipro.