In der nordostukrainischen Region Sumy befinden sich ukrainischen Angaben zufolge keine russischen Truppen mehr. Der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, schrieb in der Nacht auf Facebook, das Territorium des Gebiets Sumy sei frei von russischen Einheiten. Sollten die Menschen Explosionen hören, so sei dies, weil Rettungskräfte und Sprengstoffexperten Munition neutralisierten, die von russischen Einheiten zurückgelassene worden sei. Schywyzkyj warnte die Menschen zugleich, dass die Region noch nicht sicher sei. Es gebe noch viele verminte und nicht auf Gefahren abgesuchte Gebiete. Man sollte nicht am Straßenrand fahren, keine Waldwege nutzen und sich keiner zerstörten Militärtechnik nähern.