Nach wochenlanger Funkstille haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin wieder miteinander gesprochen. Wie der Kreml mitteilte, fand das Gespräch per Telefon statt. Es sei um die Lage in der Ukraine gegangen. Die Initiative sei von deutscher Seite ausgegangen.

Eine umfassende Sicherheitsanalyse in Schweden sieht deutlich mehr Vorteile bei einem Beitritt des Landes zur Nato als Nachteile. Demnach würde die Schwelle für militärische Konflikte und die Sicherheit für Nordeuropa erhöht. Außenministerin Ann Linde bilanzierte bei der Vorlage des von der Regierung mit allen Parlamentsparteien verfassten Berichts, dass die Russland-Krise systematisch und langwierig sei. Schweden würde im Bündnis von der kollektiven Beistandsverpflichtung profitieren.



Die Analyse gilt als Grundlage für einen Antrag zur Aufnahme in die Nato. Als Nachteil wird genannt, dass Russland negativ reagieren dürfte. Schweden ist traditionell bündnisfrei, könnte aber angesichts des Ukraine-Krieges wie das benachbarte Finnland umschwenken. Die in einer Minderheitsregierung regierenden Sozialdemokraten wollen am Sonntag einen Beschluss in der Nato-Frage fassen. Bei einem Ja könnte ein schwedischer Antrag umgehend folgen.