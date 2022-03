Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Vorwurf schleppender Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgewiesen. "Wir überprüfen kontinuierlich, was geht. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, dass die Bundeswehr dadurch nicht geschwächt wird und ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet bleibt", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung nutze alle Möglichkeiten, abgegebene Waffen zügig zu ersetzen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat vor Berichten über Waffenlieferungen oder militärische Aktionen gewarnt. Diese würden nur der russischen Seite helfen, "Aktionen genauer auszurichten", sagte die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar. "Gut gemeinte oder aus Dankbarkeit veröffentlichte Berichte" über Waffenkäufe oder -lieferungen hätten dazu geführt, dass Verträge gekündigt oder Lieferungen verhindert worden seien. "Und daher versuchen wir heute unter Kriegsbedingungen zu verhindern, dass Informationen über Hilfe, die wir erhalten, durchsickern", sagte Maljar. Sie erinnerte an ein Gesetz, das die unbefugte Verbreitung von militärischen Informationen unter Strafe stellt. Über Details von Militäraktionen dürfte daher erst gesprochen werden, wenn sie der Generalstab veröffentlicht habe. Sonst drohten der ukrainischen Armee "unnötige Verluste", so Maljar.

Das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe in Winnyzja in der Westukraine ist am Freitagnachmittag mit mehreren russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Ein Teil der sechs Raketen habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, die übrigen hätten das Gebäude getroffen, teilte die Luftwaffe der Ukraine mit. Sie veröffentlichte ein Foto, das schwere Zerstörungen zeigte. Es sei "erheblicher Schaden" an der Infrastruktur entstanden, heißt in der Mitteilung. Die Untersuchungen und Bergungsarbeiten dauerten an. Zu eventuellen Opfern des Angriffs gab es keine Aussagen.