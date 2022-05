Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind in der Ukraine mindestens 3.000 Menschen gestorben, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. WHO-Europa-Chef Hans Kluge sagte, 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige. Als Beispiel nannte er Krebs. Weil solche Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden könnten, seien sie ihren Erkrankungen erlegen. Dies habe bislang zu mindestens 3.000 vermeidbaren vorzeitigen Todesfällen geführt. Zudem seien rund 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, erklärt Kluge. Nur noch wenige Krankenhäuser funktionierten derzeit.

Außenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Baerbock besuchte am Morgen die Stadt Butscha in der Nähe von Kiew und sprach dort mit Bewohnern. Butscha ist zum Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte in der Ukraine geworden. In der Ukraine ist es der erste Besuch eines Mitglieds der Bundesregierung seit Kriegsausbruch.