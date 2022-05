Außenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Baerbock besuchte am Morgen die Stadt Butscha in der Nähe von Kiew und sprach dort mit Bewohnern. Butscha ist zum Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte in der Ukraine geworden. In der Ukraine ist es der erste Besuch eines Mitglieds der Bundesregierung seit Kriegsausbruch.