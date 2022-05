15:41 Uhr | Update: Bas-Besuch als Zeichen der Solidarität gewürdigt

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat in Kiew am Gedenken an den 8. Mai 1945 teilgenommen. Bas und ihr Amtskollege Ruslan Stefantschuk legten am Grabmal des unbekannten Soldaten Kränze nieder.

Bas bei der Kranzniederlegung in Kiew. Bildrechte: dpa Die SPD-Politikerin sagte, das Gedenken sei für sie "sehr bewegend". Es sei ein großer Schritt, dass sie dies als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Gräueltaten zu verantworten habe, gemeinsam mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten tun könne. Stefantschuk, auf dessen Einladung Bas gereist war, dankte für ihr Kommen gerade an diesem 8. Mai: "Das ist für uns wirklich ein Zeichen der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine und mit dem ukrainischen Volk."

Bas war von Stefantschuk betont herzlich und mit einer Umarmung begrüßt worden. Zur Kranzniederlegung wurden die Nationalhymnen gespielt. Bei ihrem Besuch traf Bas auch Regierungschef Denys Schmyhal und den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der "Rheinischen Post" sagte sie später, sie habe versprochen, dass Deutschland die Ukraine bei deren EU-Perspektive unterstützen werde. "Der Bundestag wird alle nötigen Verfahren beschleunigen." Bärbel Bas und Ruslan Stefantschuk beim gemeinsamen Gedenken. Bildrechte: dpa

15:38 Uhr | Auch heute keine Einigung auf Ölembargo

Auch am Sonntag haben die EU-Länder keine Einigung über ein Ölembargo gegen Russland erzielt. Die französische Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission teilten mit, es werde noch an Garantien für die Versorgungssicherheit bestimmter Länder gearbeitet, die in Bezug auf die Öl-Versorgung aus Russland in einer besonderen Situation seien. Gespräche auf allen Ebenen würden Anfang der Woche fortgeführt.

15:28 Uhr | Asovstal-Kämpfer auf Sturmangriff eingestellt

Wegen der morgigen großen Militärparade in Moskau zum Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland haben sich die im Asovstal-Werk in Mariupol verschanzten ukrainischen Kämpfer auf einen russischen Sturmangriff eingestellt. Die ukrainische Führung warnt bereits seit Tagen vor einem solchen Szenario. Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch sagte: "Der Feind versucht, den Verteidigern von Asovstal den Rest zu geben, sie versuchen das vor dem 9. Mai zu schaffen - als Geschenk an Wladimir Putin."



Die ukrainischen Kämpfer wollen ihren Widerstand notfalls bis zum bitteren Ende fortsetzen. Hauptmann Swjatoslaw Palamar sagte bei einer Videoschalte: "Wir werden weiter kämpfen, solange wir leben, um die russischen Besatzer zurückzuschlagen. Wir haben nicht viel Zeit, wir stehen unter starkem Beschuss."



Gleichzeitig bat er die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Evakuierung verwundeter Soldaten aus der Werksanlage. Palamar fügt hinzu, er könne nicht bestätigen, dass bereits alle Zivilisten das Stahlwerk verlassen hätten. Präsident Selenskyj sagte, derzeit werde die Evakuierung von Verletzten und medizinischem Personal vorbereitet. Die Regierung arbeite "auch daran, unsere Soldaten herauszuholen".

12:49 Uhr | Offenbar schwere Kämpfe um Schlangeninsel

Meldungen von Russen und Ukrainern zeugen von offenbar heftigen Kämpfen um die strategisch wichtige Schlangeninsel – 35 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt direkt vor dem Donaudelta im Gebiet Odessa gelegen.



So gab das russische Militär bekannt, in der Nacht mehrere Flugzeuge und Hubschrauber über der Insel abgeschossen zu haben, darunter zwei ukrainische Bomber vom Typ Su-24 und einen Hubschrauber vom Typ Mi-24. Darüber hinaus sei eine ukrainische Korvette versenkt worden.



Auf der Gegenseite hat das ukrainische Militär zuletzt die Versenkung eines russischen Landungsboots auf der Insel gemeldet. Zudem zeigte der Operationsstab des ukrainischen Wehrkommandos Süd ein Video mit dem angeblichen Abschuss eines russischen Hubschraubers über der Insel.



Gleich zu Beginn des Krieges hatten russische Streitkräfte den ukrainischen Stützpunkt auf der Schlangeninsel eingenommen – dessen Funkspruch an ein russisches Kriegsschiff machte ihn weltweit berühmt. In dem Gebiet soll später auch das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Panzerkreuzer "Moskwa", nach ukrainischem Beschuss gesunken sein.

11:38 Uhr | Bahn brachte bislang 300.000 Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland

Die Deutsche Bahn hat nach Angaben von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mehr als 300.000 Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. Wissing sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dafür seien kostenlose Tickets "helpukraine" in dieser Zahl ausgegeben worden. Diese gelten für die Fahrt im Fern- und Nahverkehr zu jedem Zielbahnhof. Aktuell gehe die Zahl der Menschen zurück, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchten, erklärte Wissing. Viele Menschen blieben in Polen in Grenznähe zur Ukraine. Die Angebote der Deutschen Bahn blieben aber auf bestimmten Strecken wie der Direktverbindung von Przemysl nach Berlin weiter gefragt.

11:02 Uhr | DRK: 100 Suchanfragen von Ukrainern eingegangen

Bei der Flucht aus der Ukraine haben viele Menschen den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren. Wie DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt erklärte, sind beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes bisher 107 Anfragen eingegangen. Viele der Suchenden seien verzweifelt, weil sie nicht wüssten, was mit ihren Angehörigen passiert sei. Man unternehme alles, um den Menschen zu helfen. Die Möglichkeiten seien jedoch aufgrund der Kampfhandlungen deutlich eingeschränkt.



Derzeit würden die Suchanfragen von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland gesammelt und an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) weitergeleitet, das mit eigenen Mitarbeitern vor Ort in der Ukraine vertreten sei. Etliche Suchanfragen beträfen Frauen und Kinder, die in der schwer zerstörten Stadt Mariupol vermisst würden. "Die aktive Suche kann dort allerdings erst beginnen, wenn die Kampfhandlungen beendet sind", sagte Hasselfeldt. Die DRK-Chefin geht außerdem davon aus, dass die Zahl der Suchanfragen weiter steigen werde.

10:01 Uhr | Litauische Künstlerin lehnt Gasag Kunstpreis ab

Die litauische Künstlerin und Experimentalfilmerin Emilija Škarnulytė will den ihr zuerkannten Gasag Kunstpreis nicht annehmen. Das gab die Berlinische Galerie bekannt, die den vom Energieversorger gestifteten Preis betreut. Grund sei der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Künstlerin wolle damit auf die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen hinweisen.



Der Gasag Kunstpreis wird für künstlerische Arbeiten an der Schnittstelle zu Wissenschaft und Technik vergeben. Er ist mit einer Präsentation in der Berlinischen Galerie, einem Katalog dazu sowie 10.000 Euro verbunden. Die Preisstifterin respektiere die Entscheidung der Künstlerin und stelle das Preisgeld der Berlinischen Galerie zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung, hieß es.

09:34 Uhr | Update: Bas in Kiew eingetroffen