Taubenzüchter in Deutschland wollen am Samstag und Sonntag als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine bundesweit Tauben zu "Friedensflügen" aufsteigen lassen. So sind am Morgen etwa in Alpen am Niederrhein rund 6.000 Tauben gestartet. Die Tiere haben laut der teilnehmenden Fluggemeinschaft Ostfriesland bis zu ihren heimatlichen Taubenschlägen einen gut 200 Kilometer langen Flug zu absolvieren.