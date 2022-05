Die Stadt Schwedt hat sich wegen des geplanten Ölembargos in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt. Darin heißt es, die Stadt und die Region seien darüber fassungslos. Man wünsche sich keine politischen Diktate aus der Ferne, sondern Handeln mit Bedacht und Weitsicht. Deshalb suche man das persönliche Gespräch mit Habeck. In Schwedt endet die Pipeline "Druschba", die Öl aus Russland zur dort ansässigen Raffinerie bringt. Diese wird vom russischen Staatskonzerns Rosneft kontrolliert.

Die Bundesregierung geht weiter davon aus, dass Deutschland mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten nicht zur Kriegspartei wird. "Unsere Überzeugung ist, dass auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland an Waffensystemen weiterhin keinen direkten Kriegseintritt bedeutet", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Jedem sei klar, dass man sich immer wieder in einer schwierigen Abwägung befinde. Einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zufolge besteht Konsens darüber, dass westliche Waffenlieferungen völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt gelten - solange man sich nicht an Kampfhandlungen beteilige. Allerdings heißt es laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland weiter: "Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen." Hebestreit erklärte, das Gutachten sei der Bundesregierung bekannt. Man gehe in der Ausbildungsfrage davon aus, dass sich Deutschland weiter im gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung befinde.