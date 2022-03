Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

EZB sieht kein Stagflations-Risiko

Luftangriffe auf Lwiw

Biden: Bündnisfall "heilige Verpflichtung" und Putin "Schlächter"

Raketen treffen Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe

Aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Karte der Ukraine

01:17 Uhr | Bericht: Bundesregierung prüft Errichtung eines Raketenschutzschilds

Die Bundesregierung prüft angesichts des Ukraine-Kriegs und der Bedrohung durch Russland offenbar die Errichtung eines Raketenschutzschilds für Deutschland. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Bei den Beratungen über die Verwendung des 100 Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sei auch ein "Iron Dome" (Eiserne Kuppel) Thema gewesen. Konkret sei es um eine mögliche Anschaffung des isrealischen "Arrow 3"-Systems gegangen.

Dem Bericht zufolge wurde noch keine Entscheidung getroffen. Die SPD befürworte aber den Kauf. Laut "Bild am Sonntag" würde der israelische Raketenschutzschirm rund zwei Milliarden Euro kosten. Er könnte bereits 2025 einsatzfähig sein und sich auch über Nachbarländer wie Polen, Rumänien oder das Baltikum spannen. An drei Standorten in Deutschland würden Flugkörper-Radarsysteme aufgestellt. In einem zentralen Gefechtsstand in Deutschland würden die Radarbilder ausgewertet. Um Angreiferraketen abzufangen und zu zerstören würden "Arrow3"-Raketen verwendet.

23:43 Uhr | EZB-Präsidentin sieht kein Stagflations-Risiko

Der Krieg in der Ukraine führt nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht zu einer Stagflation in der Eurozone.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde rechnet nicht mit einer Stagflation im Euroraum. Bildrechte: IMAGO / Italy Photo Press "Einlaufende Daten weisen nicht auf ein erhebliches Risiko einer Stagflation hin", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem Interview mit der Zeitung "Phileleftheros". Dieses wurde auf der EZB-Internetseite veröffentlicht. Die EZB rechnet damit, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone in einem schlimmen Szenario wegen des Kriegs in diesem Jahr bei nur 2,3 Prozent liegen könnte. Die derzeit hohe Inflation dürfte jedoch nachlassen. 2024 könnte das EZB-Ziel von zwei Prozent erreicht werden. Derzeit beträgt die Inflationsrate im Euroraum 5,9 Prozent.



Eine Stagflation ist eine Kombination von Inflation und Stagnation, also stark steigenden Preisen und keinem oder nur geringem wirtschaftlichen Wachstum. In den 1970er Jahren hatte es eine Stagflation gegeben. Aus politischen Gründen förderte die OPEC weniger Erdöl. Das verknappte den Rohstoff und verdoppelte innerhalb weniger Jahre den Preis.

23:18 Uhr | Kreml: Biden entscheidet nicht über Regierung in Russland

Kremlsprecher Dmitir Peskow hat sich zur Rede von US-Präsident Joe Biden in Washington geäußert. Das entscheidet nicht Biden, der Präsident Russlands wird vom russischen Volk gewählt, sagte Peskow am Abend nach Angaben der Agentur Ria Nowosti. Biden hatte in seiner Rede vor dem Warschauer Königsschloss gesagt, "um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben". Russland habe die Demokratie "erwürgt" und versuche dies auch anderswo zu tun. "Ein Diktator, der ein Imperium wieder aufbauen will, wird die Freiheitsliebe eines Volkes niemals auslöschen."

20:51 Uhr | 100 Millionen Dollar zusätzlich für Ukraine

Das US-Außenministerium stellt der Ukraine zusätzlich 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Wie die Behörde mitteilte, soll das Geld für die Grenzsicherheit und die zivile Rechtsdurchsetzung sowie zum Schutz der kritischen Infrastruktur der Regierung eingesetzt werden.

20:25 Uhr | Weitere 4.000 Menschen aus Mariupol geflüchtet