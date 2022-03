07:10 Uhr | Ukraine meldet Verstärkung russischer Truppen

Russland verlegt weiterhin zusätzliche Militäreinheiten an die ukrainische Grenze. Dies teilte das ukrainische Militär in der Nacht zum Montag mit. Russland setzte demnach auch seine Raketen- und Luftangriffe auf ukrainische Truppen und militärische Infrastrukturen unter anderem in der Stadt Charkiw fort.

06:48 Uhr | Bundesregierung prüft Raketenschild nach israelischem Vorbild

Bundeskanzler Olaf Scholz denkt über den Aufbau eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild nach. Der SPD-Politiker sagte am Abend in der ARD-Sendung "Anne Will", die Beratungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen. Mit Blick auf Russland sagte Scholz, alle müssten sich auf einen Nachbarn vorbereiten, der bereit sei, Gewalt zur Durchsetzung seiner Interessen anzuwenden. Dagegen müsse man sich schützen. Die "Bild am Sonntag" hatte über Pläne berichtet, Deutschland nach dem Vorbild des israelischen Systems "Arrow 3" zu sichern, das Langstrecken-Raketen sehr hoch über der Erde zerstören kann. Scholz stellte auch klar, dass die Nato keinen Machtwechsel in Russland anstrebe. Das sei auch nicht das Ziel des US-Präsidenten. Schema zur Funktionsweise des israelischen Raketenabwehrsystem Arrow 3. Bildrechte: dpa

06:15 Uhr | Selenskyj will Neutralität prüfen